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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ''Hakim Lokman'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Duhoklu Kürt iş insanı Hakim Lokman, sadece anadilini konuştuğu için İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak katledilmiştir' şeklinde yapılan açıklamalara sert tepki göstererek, 'Yapılan çarpıtmalar ile hükümetimizin ve siyasi ittifakımızın hedef alınması ise bu iddiaları ortaya atanların asıl niyetlerini göstermektedir' dedi.

2 Eylül 2024 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ''Hakim Lokman'' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Duhoklu Kürt iş insanı Hakim Lokman, sadece anadilini konuştuğu için İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak katledilmiştir' şeklinde yapılan açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'Duhoklu Kürt iş insanı Hakim Lokman, sadece anadilini konuştuğu için İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak katledilmiştir' şeklinde yapılan provokatif açıklamalar gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yılmaz, "Yapılan çarpıtmalar ile hükümetimizin ve siyasi ittifakımızın hedef alınması ise bu iddiaları ortaya atanların asıl niyetlerini göstermektedir. Bizim Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla veya herhangi bir kişiyle bir sorunumuz yoktur. Sorunumuz emperyalist oyunlara alet olarak ülkemizi bölmeye çalışanlarla, milli birliğimize kastedenlerle ve terör odaklarıyladır. Türkçe resmi ve ortak dilimizdir. Vatandaşlarımızın ana dilleri konusunda ise, yapılan çeşitli reformlarla geçmişin yasakçı zihniyetini ortadan kaldıran bizim hükümetlerimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

Terör propagandası hangi dilde yapılırsa yapılsın terör propagandasıdır ve suç olduğunu belirten Yılmaz, "Sadece Kürtçe konuştuğu için bir şahsa yönelik saldırı olursa hepimiz bunun karşısında oluruz ve hukuki olarak gereği neyse yapılır. Böyle olmadığı halde, yaşanan bazı asayiş hadiseleri üzerinden kimlik siyaseti yapanlar, toplumsal fay hatları oluşturma gayreti içinde olanlardır. Ayrıntılı bilgi edinmeden, yetkililerin açıklamalarını ve hukuki süreçleri beklemeden, kimlikler üzerinden siyasi istismar yapmak doğru değildir. İlk edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşanan üzücü cinayet hadisesinde hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı Batmanlı bir vatandaşımızdır. Yapılan ilk incelemeler yaşanan hadisenin Kürtçe konuşma ile yakından uzaktan bir ilişkisi olmadığını, farklı tartışmalardan kaynaklandığını işaret etmektedir. Suçlu olanlar elbette ki adli süreçlerde belirlenecek ve karşılığını göreceklerdir" açıklamalarında bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Duhok
  • Kürt
  • Hakim Lokman

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