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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' hava harekatına ilişkin 'Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor' dedi.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:26
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanlığı'nın harekatıyla ilgili 'Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor' paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu. Fuat Oktay, paylaşımında "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin" dedi.

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