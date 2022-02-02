Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin

DHA 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanlığı'nın harekatıyla ilgili 'Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor' paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu. Fuat Oktay, paylaşımında "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin" dedi.