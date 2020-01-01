AA 01.01.2020 13:36 - Güncelleme: 01.01.2020 13:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi.



Oktay, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de "Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun. Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk." dedi.





Oktay, "F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?" ifadelerini kullandı.







Oktay şöyle devam etti: Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız.





Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil." açıklamasında bulundu.

