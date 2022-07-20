Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Hiç kimse yalan dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin. Rum yönetiminin propagandalarının sözcülüğünü yapmasın" dedi.
"Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır."