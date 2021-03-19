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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye dünyaya değer katan bir markadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır.'

19 Mart 2021 Cuma 15:37 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 15:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır."

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