Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye dünyaya değer katan bir markadır

19 Mart 2021 Cuma 15:37 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 15:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır."