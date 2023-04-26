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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu proje bölge illerine çağ atlatacak

Kırıkkale Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bu proje, Ankara'dan Sivas'a bölge illerine çağ atlatacak' dedi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu proje bölge illerine çağ atlatacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu proje, Ankara'dan Sivas'a bölge illerine çağ atlatacak"

"Demiryolu ağı 13 bin 896, hızlı tren ağı 2228 kilometreye çıktı"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst ligdedir. Türkiye artık sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynayan bir ülkedir"

"Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Kılıçdaroğlu'nun anlaması mümkün değil. Bir bakkalı dahi yönetemeyecek olanlar ülkenin yönetimine talip olacakmış."

"Biz söz verirsek yaparız. Kılıçdaroğlu ve avanesi gibi boş vaatlerle zaman harcamayız."

"Kılıçdaroğlu ve avanesi neyle meşgul: "Yok canım bunlar herhalde yapamaz". Niye yapamaz diyor; çünkü milletine güvenmiyor, gençlerine güvenmiyor, mühendisine güvenmiyor, ülkesine güvenmiyor."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Kırıkkale Millet Bahçesi
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