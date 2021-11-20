Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli görüşme

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:08

Görüşmede başta göç yönetimi ve sınır güvenliği olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı'na (FRIT) ilişkin konular ele alındı, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itme hadiseleri değerlendirildi.

Oktay, görüşmede kısaca FRIT olarak adlandırılan "Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı"nı gündeme getirerek, programın birinci kısmının barınma ve temel ihtiyaçlara yoğunlaştığını, ikinci kısmının sosyal uyum ve altyapıya yönelik olduğunu, üçüncü kısmın ise ilk iki kısma ilaveten göçü önleme ile güvenli ve gönüllü geri dönüşlere yönelik olması gerektiğini vurguladı.

Sağlık, eğitim ve altyapı konularının yanı sıra hem Suriyeliler hem de ev sahibi toplum için yeni iş alanları yaratmanın hala çok önemli olduğunun altını çizen Oktay, göç yönetimi ve sınır güvenliği konularının ise farklı bir fon kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etti.

Oktay'ın FRIT ile ilgili değerlendirmeleri üzerine Schinas, 1 milyar avroluk dilimin yıl sonuna kadar serbest bırakılmasına ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi. Oktay'ın gönüllü geri dönüş ile ilgili söylediklerine de tamamen katıldığını ifade eden Schinas, BM uzmanlık kuruluşları ile de bu konulara çalıştıklarını belirtti.

Sınır güvenliği konusunda malzeme, teçhizatın halihazırda temin edildiğini, Türkiye'nin bütünleşik sınır yönetim sistemine sahip olduğunu ve sistemin illegal geçişleri önemli ölçüde azalttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütünleşik sınır yönetim sistemi üzerinde de iş birliği yapılabileceğine işaret etti.

Oktay, göç yönetimiyle ilgili son olarak Yunanistan tarafından uygulanan sığınmacıları geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu ve Frontex ile Yunan makamlarının 18 Mart Mutabakatı kapsamında sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediklerini ifade etti.

Geri itmeler konusunda Oktay'a hak verdiğini belirten Schinas da bu alanda iş birliğinin daha da artırılacağını ve hızlı adımlar atılacağını kaydetti.

Belarus'un göçmenler konusundaki tutumuna da değinen Oktay, Belarus'un tolere edilemeyecek bir yaklaşım sergilediğini ve uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, Türkiye'nin bu krizin bir parçası olmadığını, Türk kurumlarının ve THY'nin sorumlu davranarak gerekli önlemleri aldığını ve bilet satış yasağı uygulandığının altını çizdi.

Göç ve Belarus konularında Türkiye'nin dayanışma ruhuyla hareket ettiğini dile getiren Schinas da Türk hükümetine teşekkür etti.

Schinas, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daveti üzerine İran sınırına da bir ziyaret gerçekleştireceklerini, Suriye ve Afganistan özelinde göç konularında Türkiye ile daha fazla iş birliği yapılacağını kaydetti.