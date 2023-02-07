Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 3 ilde 48 saat araç geçişi durduruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı. Oktay, MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında."

"Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu sabahtan itibaren hava araçlarını daha rahat kullanmaya başladık."



"Şu an itibariyle 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314 Gaziantep'te, bin 721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112."

"Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmaları oldukça başarılı şekilde yürütüldü."

"Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür."



"Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi."

"Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a çok hızlı şekilde bu iç başta olmak üzere hava araçlarını sevk ediyoruz."

"Hastanelerimizdeki hasar boyutunda bir değişme yok. Dışarıdan ve içeriden gelen sahra hastaneleri mevcut. Hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz. Hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatı yapıyoruz."

"Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşanan tipiden dolayı yolların afet bölgesi dışında yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı bugün itibarıyla hava yolu aracılığıyla ihtiyaçların afet bölgesine intikalini öncelemiş durumdayız."



"14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. 70 ülke talepte bulundu. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasındalar."

"Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinde tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda. Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da alternatif güzergah kullanılmaktadır."

"Milli Eğitim Bakanlığında 301 bin 512 kişi ve üniversiteler çerçevesinde 79 bin kişi, toplamda da 380 bin 500 afetzede barındırılıyor. Beslenme imkanları da sunulmakta."



"Ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi, afetle mücadele eden araçların ve ekiplerin sahada çalışmalarını hızlı bir şekilde yerine getirebilmesi için yolları açık tutmamız son derece önemli. Bölgede işi olmayanları bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz."

"Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 48 saat itibariyle görevli araçların, afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız."