Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Caparov ile telefonda görüştü

Oktay, görüşmede, başta ticaret ve eğitim konuları olmak üzere iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirerek, mevcut işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup öğrenim gören öğrenciler ve görev yapan personel için vize harçları hususunda kolaylıklar sağlanması ve üniversitenin vergi muafiyetinden faydalanabilmesi konularında kendisine gelen talepleri ileten Oktay, eşbaşkanlığını yürüttüğü Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) daha işlevsel kılınabilmesi için gösterilmesi gereken çabayı sergilediklerini ve bu çabayı beklediklerini vurguladı.

Fuat Oktay, 10. dönem KEK toplantısında mutabık kalınan 79 eylem maddesinin gerçekleştirilmesi hususunun takipçisi olduğunu ve bir sonraki KEK toplantısında Kırgızistan heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a selamlarını ileten Oktay, yeni yılda Kırgız halkına esenlikler diledi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov da KTMÜ'ye ilişkin talepleri görüşmek üzere en kısa sürede üniversiteyi ziyaret edeceğini dile getirerek, ayrıca Kırgızistan'da iş yapan Türk firmalarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik gereken desteği her zaman verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, her zaman ve her koşulda verdiği destekten dolayı teşekkür eden Caparov, Bayraktar Kızılelma silahlı insansız hava aracı başta olmak üzere Türk savunma sanayi ürünlerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine selamlarını ileten Caparov, Türkiye ile her alanda gelişen işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.