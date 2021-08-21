Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Derelere yapılaşmadan vazgeçmemiz lazım

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:35 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:35

Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ayancık'ta bir kahvehanede vatandaşlarla yaptığı sohbette, sahada görev yapan bakanlara destek vermek ve selden etkilenenleri görmek için ilçeye geldiklerini söyledi.

Afetten zarar gören yerleri yakından gördüklerini belirten Oktay, "Hamdolsun, çalışmaların oldukça hızlı gittiğine şahit olduk. Hepimize geçmiş olsun, başınız sağ olsun, kayıplarımız oldu. Cumhurbaşkanımız da ilk andan itibaren ifade etti. Cana gelmeyen her şeyi eskisinden daha iyi şekilde ayağa kaldırırız. Hamdolsun, bugün tüm kurumlarımız ilk andan itibaren başta AFAD olmak üzere, tüm arama ve kurtarma ekiplerimiz, aynı şekilde barınmasıyla, beslenmesiyle her türlü kurtarma faaliyetleriyle buradaydık. Sonrasında yolların yapımı, elektriğin yeniden köylerimize verilmesi, özellikle hasar tespiti ile ilgili, zarar gören binalarla ilgili çalışmaları ilk andan itibaren yürüttük." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayancık'ı havadan da incelediğini hatırlatan Oktay, "Bize talimat verdi. 'Tek tek Ayancıklı hemşehrilerimizle görüşeceksiniz, varsa sıkıntıları, tek tek hepsini dinleyin çözün.' dedi. Bakanlarımız zaten ilk günden itibaren burada. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de canıgönülden teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde oldunuz." ifadelerini kullandı.

Her türlü zorluğun üstesinden çok güçlü şekilde gelinebileceğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz olduktan sonra Allah'a şükürler olsun, hiç kimse sırtımızı yere getiremez. Gelen afetler evet, doğal afetlerdir ama bize düşen de bir şey var. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ne olur, şu dere yataklarına artık bina yapmaktan vazgeçelim. Bunu görüyoruz, canımızla, malımızla ödüyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. Giden canlar da geri gelmiyor. Bu bize ders olsun. Daha önce de bölgede afetler oldu. Bu, şunu gösteriyor. Artık aralıklarla, 60 yıl sonra da olsa bu oluyor. Şehri affetmiyor. Kendisinden alınanı geri alıyor. Derelere yapılaşmadan vazgeçmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın da sizden en büyük ricası bu."

- TOMRUK DEPOLARININ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSU

Oktay, vatandaşların selde en çok tomrukların evlere zarar verdiği yönündeki sözleri üzerine, "Biz ona da çalışıyoruz. Arkadaşlardan da o bilgileri aldık. 1920'lerin başlarından beri devam eden bir şeyden bahsediyoruz. Birkaç defa buna niyet edilmiş ama Babaçay'daki vatandaşlarımız da dahil kendi içinde de bölünmüş. Oralarda inşallah risk oluşturacak her şeyi ayıklayacağız." dedi.

Oktay, sahada incelemelerde bulunduklarını, böylesi büyük bir afetin izlerini yaklaşık 10 günde bertaraf ettiklerini dile getirdi.

Bölgede bakanların durmaksınız çalıştığına işaret eden Oktay, "Zannetmeyin ki bakanlarımız buradan ayrıldığı gün burayla ilgilenmeyi bırakırlar. Tüm teşkilatlarıyla buradaki çalışmaları birebir takip ediyorlar." dedi.

Oktay ve beraberindekiler, daha sonra selden etkilenen küçük sanayi sitesinde incelemelerde bulunarak esnafla sohbet etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kısmi olarak hizmete açılan Ayancık Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Oktay, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.