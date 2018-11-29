Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomik verimliliğimizi ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü azaltan yapısal sorunlara odaklanmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısının kapanış oturumunda yaptığı konuşmada "Ekonomik verimliliğimizi ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü azaltan yapısal sorunlara odaklanmamız gerekiyor." dedi.