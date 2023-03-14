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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı.' dedi.

14 Mart 2023 Salı 21:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'da açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.

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