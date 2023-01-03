Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gerekli irade ortaya konacak

Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Nisan tarihlerinde Cidde'ye yaptığı ziyaret ve 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyaretiyle yeni bir işbirliği döneminin başladığını söyledi.

Türk-Suudi ikili ilişkilerinin bu yeni dönemde her sahada hızla ivme kazanmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Kovid salgını sebebiyle verilen aradan sonra vatandaşlarımız, hac farizalarını ve umre ziyaretlerini yeniden ifa edebilmektedir. Kısmet olursa bu yıl pandemi öncesi rakamlara ulaşmayı ve mümkünse aşmayı hedefliyoruz. Hac organizasyonunda gösterdikleri özen için tüm Suudi yetkililere teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan'ın hac ve umreyi 2030 Vizyonu'nun ana temalarından biri olarak belirlemiş olması son derece önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve sizler 2023 yılı hac hazırlıkları çerçevesinde Suudi makamlarla üst düzey temasları ve ortak çalışmaları zaten başlatmış durumdasınız. Hac farizası inşallah bu yıl da en güzel, ideal şekilde organize edilecektir. 9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hacca gidecek herkesin haclarının mebrur olmasını Allah'tan niyaz etti.