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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz.' dedi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:13
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugüne kadar 40 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini ve bugün 40 bin doz daha aşı gönderileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.

Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.

Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." dedi.

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