Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye elektrik temini projesini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim. Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir."



"Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz."



"Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz."