Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: O gece ''bekle gör'' taktiği uygulayanları unutmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA Ankara tarafından düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Türkiye" başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Oktay "Şehitlerimizin aziz hatıralarını unutmadığımız gibi o gece 'bekle gör' taktiği uygulayanları, kaçanları, televizyon başında kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyredenleri de unutmadık. Demokrasiden yana tavır almak yerine terörün sözcülüğünü yapanları da gördük." dedi.

FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini belirten Oktay, "100'ün üzerinde FETÖ üyesi saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredilmiştir." diye konuştu.

Devletin tüm kurumlarında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ'cülerin sızdığı tüm kurumların temizlenmesi, askeri eğitim kurumlarının düzenlenmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gibi sivilleşme yönünde yapısal reformlar gerçekleşmiştir." açıklamalarında bulundu.