Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Onu sizlere emanet edeceğiz

Oktay, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde "Çay Sizden, Sohbet Bizden" isimli programda gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Oktay, geçmişleriyle gurur duyduklarını belirterek, "Bizim geçmişimizde sömürge yoktur gençler, zulüm yoktur. Biz gittiğimiz her yere, her kıtaya adalet, dostluk, kardeşlik götürmüşüzdür." ifadelerini kullandı.

Oktay, yaptıkları şeyleri hiçbir zaman yeterli görmediklerini dile getirerek, "Bize kimse hiçbir şekilde zincir vuramaz. Hiç kimse bizi hiçbir şekilde tehdit edemez. Hiç kimse bizimle şu veya bu şekilde 'yaparsın, yapamazsın' yarışına girmez, giremez. Biz yaparız dersek yaparız değil mi?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gittikleri her yere adaleti götürmeye ve mazlumun yanında olmaya aday olduklarını anlatan Oktay, geçmişte gurur duydukları şeylerle geleceği inşa etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Sizlere 2053 diyoruz ya o 2053'ün vizyonunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde beraberce oluşturmaya, çizmeye çalışıyoruz. Onu sizlere emanet edeceğiz. Onu siz gerçekleştireceksiniz. Sizlerden de aslında bir başka da beklentimiz olacak. 2071 diyoruz ya, 1071'den gelen. Onun vizyonunu da sizin çizmenizi, sizin belirlemenizi bekliyoruz. Sizden sonraki nesle de sizlerin emanet etmesini istiyoruz."

Bugün Türkiye'nin dünyada bölgesinde lider olduğunu vurgulayan Oktay, "Ama dünyada da söz sahibi bir Türkiye ve bir lider var Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Oktay, büyük Türkiye'yi oluştururken gençlerin bunun bir parçası olmalarını istediklerini belirterek, "Neyle başladık hatırlayın. Vesayetlerin hakim olduğu bir Türkiye'ydi değil mi? Vesayette neyi kastediyoruz? Herhangi bir şey yapmak istediğinizde sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan yurt içi veya yurt dışı izin almak durumunda olan bir Türkiye'den." şeklinde konuştu.

- "Şimdi sizinle geleceğe yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce bu vesayeti yok ettiğini ve "Ben sadece milletimden izin alırım. Ben sadece milletimin desteğini isterim. Ben sadece milletimle birlikte yürürüm' dediğini kaydeden Oktay, şöyle konuştu:

"Sadece içeriden değil, vesayetleri tek tek yıktı. 15 Temmuz'da yıktığımız vesayeti de sizlerle beraber yıktık. Küçük, büyük, yediden yetmişe herkes sokaklardaydı. Millet olarak dimdiktik. Sonrasında ne oldu? Bizi zayıflattığını zannedenlere hep birlikte sadece Türkiye'de değil, sınırların ötesinde meydan okuduk. Asker elbisesi giydirerek üzerimize saldıkları teröristlerin o elbiselerini şöyle bir çıkartıp atıp, terörist olduklarının teşhisini yaptık önce. Onlardan, teröristlerden temizlenen orduyla da sınır ötesindeki operasyonlarımızı yaptık. Hem de hiç beklemedikleri bir zamanda."

Oktay, bunu yaparken "Şuraya gidemezsiniz. Tankı veririm teröristle mücadele edemezsiniz. Helikopteri veririm Cudi Dağları'nda PKK'yla mücadele edemezsiniz. Uçağı verinim ama sınır ötesinde YPG'siyle, DEAŞ'ıyla mücadele edemezsiniz" diyen başka vesayetler de olduğunu, bunun da ötesinde "sen bir şey yapamazsın" diyen, dışarıdan oluşturulan ambargolar ve yaptırımlar bulunduğunu anlattı.

Fuat Oktay, "dışarıda yapamazsınız" denilen ambargolara, yaptırımlara rağmen terörle mücadelede kullanılan silahları ülkenin kendisinin ürettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu nasıl yaptık savunma sanayinde, sizlerle yaptık. Teknofest gençliği diyoruz ya bugün. Bakın orada 7 yaşındaki çocuk ben gelecek yıl proje yapacağım ve birinci olacağım diyor. Yani kendine güvenen, özgüveni olan sadece bir millet değil bakın gençlik oluştu. Şimdi sizinle geleceğe yürüyeceğiz."

- "Sizlerle Türkiye çok daha güçlü olacak"

Gençlerin bunun içinde olmasını beklediklerini vurgulayan Oktay, gençlere "Ben de bunun içinde olacağım diyeceksiniz. Okullarınızda başarılı olacaksınız. Sizler de aynen Teknofest gençliği gibi her biriniz, her alanda proje üreteceksiniz. Yapamazlar dedikleri her bir konunun sizler o konunun yapanları olacaksınız. Hiç kimseden de başkalarından izin almadan ve sizin önünüze çıkarılan engellere de hiç umursamadan, moralinizi bile bozmadan." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, bugün savunma sanayinde yapılanları, enerjide de yaptıklarını belirterek, "Hani bütün dünyayı karıştırıyorlar ya gerekirse tehdit ediyor, vermiyorlar. Şimdi biz kendi gemilerimizle, kendi ekiplerimizle, yerli ve milli olarak kendi gençlerimizle, personelimizle, mühendisimizle de o enerjiyi arıyoruz, buluyoruz. Denizin, toprağın altından çıkarıyoruz. İnşallah da gelecek yıldan itibaren de sizin evlerinize de onu taşımış olacağız." diye konuştu.

Yeni bir savunma sanayi alanı gibi, çok güçlü yerli ve milli bir teknoloji sektörü oluştuğunu belirten Oktay, gençlerin burada da yer almasını istediklerini aktardı.

Oktay, "Her bir sektörde biz gençleri istiyoruz. Sizinle de bir anlaşma yapmak istiyoruz bununla. Varız diyen bir gençlik istiyoruz ve gelecekteki her bir projede de olmanızı istiyoruz. Bu yaşta da bunun sözünü vermenizi istiyoruz. O özgüveni çok daha arttırarak gelecek nesillere taşımanızı istiyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerle Türkiye çok daha güçlü olacak. Çok daha büyük olacak. Cumhurbaşkanımız da sizlerle birlikte inşallah çok daha büyük ve güçlü Türkiye'yi, çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde hayata geçirecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.