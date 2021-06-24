Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır

DHA 24 Haziran 2021 Perşembe 19:30 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Tataristan Cumhuriyetleri arasında sanayi ve teknoloji alanında imzaladıkları yatırım ve iş birliği anlaşmaları vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Oktay, "İnşallah bu sadece bir başlangıç olacak, çok daha güçlü bir şekilde bunun devamını da göreceğiz" dedi.

'TÜRKİYE, ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ BİR LİMANDIR'

Oktay, "Gelişmiş ekonomilerin dahi durma noktasına geldiği küresel salgın döneminde, Türkiye kapsamlı tedbirleri ve kapsayıcı destekleri sayesinde dünyadan pozitif şekilde ayrışmayı başardı. Özellikle sanayi alanında ve üretim alanında. Bu dönemde ekonomimiz başarılı bir büyüme performansı sergilerken kamu ve özel sektör yatırımlarımız hamdolsun hız kesmeden devam etti. Böylece hem OECD ülkeleri içinde hem dünya genelinde büyümeyi başaran nadir ülkelerden olduk. Kuşkusuz bu başarı sanayi alt yapısını her geçen gün güçlendiren, üreterek büyüyen Türkiye'nin başarısıdır. Açık yüreklilikle belirtmek isterim ki rekabetçi üretim yapısı, kalifiye iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik alt yapısı ve kapsayıcı destek ve teşvik programlarıyla Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN YABANCI YATIRIMCI YOKTUR, MÜTEŞEBBİS VARDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yerli ve uluslararası yatırımcılar için; riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını söyleyen Oktay, "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur. Müteşebbis vardır. Bunun her fırsatta altını çiziyoruz. Bunun uygulamasını sahada ısrarla gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Tataristan ile yatırım ve iş birliği başlıklarında 3 önemli anlaşma imzaladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tataristan ile olan ilişkilerimiz sadece ekonomi alanında değil kültürel alanda da diğer bütün alanlarda da gönül bağımız bugün her zamankinden çok daha güçlü, inşallah yarın da bugünden daha güçlü olarak devam edecek. Bu anlaşmalar da bu dostluğun ifadesi" dedi.