Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet eden roketle ilgili, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.

"Türkiye emin adımlarla ticaretini güçlendirmeye devam etmekte"

Oktay, "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir."