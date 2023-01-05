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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ünal Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 21:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ünal Üstel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile telefon görüşmesi yaptı.

Oktay, görüşmede, KKTC'de yürütülen mevcut proje ve faaliyetlere ilişkin Üstel'den bilgi aldı.

KKTC'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacak Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, Oktay, bütçe sürecinden sonra Üstel'i Ankara'ya davet etti.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Üstel, gösterdiği destek ve ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini iletti.

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