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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik 'Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 07:13 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 07:13
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Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun kaldırılmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir."

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