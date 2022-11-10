Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan garantörlük vurgusu: Hiçbir şeyden çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, silahlanmanın kimsenin faydasına olmayacağını söyledi.



Oktay, bazı temaslar ve açılışlara katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT), Aziz Karaaziz'in sunduğu özel canlı yayına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ GÜVENLİKTEN BAŞLAR"

Yayının başında Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını KKTC halkına ileten Oktay, Türkiye'nin KKTC ile ilgili garantörlüğünün güvenlikten başladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ambargolar ve Ada'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili var olan statünün tersine çevrilmesine dönük faaliyetleri biz de çok yakından takip ediyoruz. Ambargoların kaldırılmasıyla başlayan sonrasında da silahlanmasına dönük yapılan bazı işbirliklerini çok yakından takip ediyoruz. Biz bunu ABD nezdinde de yine her boyutta da görüşüyoruz, paylaşıyoruz endişelerimizi her seviyede dile getiriyoruz. Oradaki mücadelemiz devam edecek ama yerel ile ilgili Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta silahlanma hiç kimsenin faydasına değildir. Hele hele bu KKTC ve Türk halkının güvenliğini ilgilendiriyorsa bizim garantörlüğümüz zaten güvenlikle başlar. Tabii ki ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer tüm alanlarda faaliyetlerimiz devam edecek. Tabii ki Kıbrıs'a katkılarımız ve projelerimiz devam edecek. Ama hepsinden öncesi güvenlik boyutudur. Biz ne gerekiyorsa hiçbir şeyden kaçınmadan sonuna kadar bu güvenliğin garantisini verdik. Zaten verdik ve bunun gereğini de yapıyoruz ve yaparız."

"HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMEYİZ"

Oktay, Türk milletinin tehdit ile iş yapmayacağını Amerikalıların da Yunanlıların da iyi bildiğini söyleyerek, "Yani, bizim bazı konularda daha kararlı devam etmemizi istiyorlarsa tehdit edebilirler. Bu bizim azmimizi arttırır, kararlılığımızı arttırır. Yani burada da bu tür silahlanma yarışları Türkiye'nin KKTC'ye hem devletin hem de buradaki her bir kardeşimizin güvenliği konusunda kararlılığını arttırır. Hiçbir şeyden çekinmeyiz. Bakın burada altı tamamen açıktır. Nereye giderse çekinmeyiz. Sonu nereye varır çekinmeyiz. Yani biz söz konusu vatanımız olduğunda haklarımızın gasbedilmesi konusu olduğunda biz hiçbir şeyden çekinmeyiz. Hiçbir şeyden korkmayız, onun için Türkiye Cumhuriyeti devleti de hükümeti de gerekeni yapmaktadır zaten. Bu sadece sözden ibaret değildir." diye konuştu.

Başta ABD olmak üzere ilgili devletlerin bir an önce gerçekliğin farkına varması ve Ada'nın silahlandırılmasından çok silahsız olmasının her iki toplumun ve devletin faydasına olacağını görmesi gerektiğinin altını çizen Oktay, söz konusu devletlerin politikalarını buna göre belirlemesini arzu ettiklerini söyledi.

"GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURULMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

ABD'nin farklı sebeplerle olsa da güvenliği doğrudan etkileyecek tehdit oluşturmasına izin verilmeyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bize rağmen bölgede herhangi bir oyunun hayata geçmesine, bu oyunun oynanmasına, bize rağmen bize güvenlik tehdidi oluşturulmasına asla müsaade etmeyiz." şeklinde konuştu.

Oktay, Kıbrıs konusunda masadaki çözüm önerisinin bundan sonra egemen eşit statüde 2 devletli çözüm olduğunu, bunun dışındaki hiçbir önerinin kendileri için çözüm anlamı taşımadığını vurgulayarak, çözüm konusunda artık Birleşmiş Milletler'den (BM) bir şey beklemediklerini ifade etti.

Kıbrıs ile ilgili yol haritasına bakıldığını, eğitim, kültür, turizm ve her alanda net ve kıymetli projelerin görüldüğünü ifade eden Oktay, bugünkü açılışın da bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'deki her alandaki kalkınmanın KKTC'ye de yansıyacağını aktaran Oktay, başta turizm ve tarım olmak üzere birçok alanda KKTC'ye destek olacaklarını, KKTC'nin turizm alanında tanıtılmasına çeşitli projelerle katkı vereceklerini dile getirdi.

