Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez: Türkiye bizim 3 katımız

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin ekonomik üretiminin Kolombiya'daki üretimin neredeyse 3 katı olduğunu belirten Ramirez, Türkiye'nin imalat, tarım, turizm ve hizmet sektöründe geliştiğini ve Kolombiya'nın Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Ramirez, Kolombiya'nın Güney ve Kuzey Amerika arasında bir köprü konumunda olduğunu, bunun bölgedeki tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı sağladığını vurguladı.

Kovid-19 salgınında verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Ramirez, "Bugün özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Sayın Bakan Çavuşoğlu'nu Kovid-19 salgınını bu kadar hızlı şekilde yönettikleri için özellikle aşı ve diğer tıbbi ekipman üretimi şeklinde cevap verdikleri ve Kolombiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyle iş birliği yaptıkları için tebrik etmek isterim." ifadesini kullandı.

- "UKRAYNA'DAKİ BU KRİZ, YENİ BİR GÖÇ DE YARATACAK"



Ramirez, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Genel Kurulu'nda alınan kararlar konusunda Türkiye ile görüş birliği içinde olduklarının altını çizdi.

Yalnızca Rusya'yı cezalandırmanın, ayıplamanın ya da kınamanın yeterli olmadığını kaydeden Ramirez, şöyle devam etti:

"Bugün bir çözüm bulunması için çalışmak gerekiyor ki, bu kanlı savaşın, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla can kaybının önüne geçilebilsin. Bu savaşın bir an önce bitmesi ve diyaloğun sağlanabilmesi için oynadığı rolden ötürü Türkiye'nin bu anlamdaki liderliğini de tebrik etmek gerekiyor."

Ramirez, Türkiye ve Kolombiya'nın komşu ülkelerden göç alma konusunda ortak zorluğu paylaştığına dikkati çekerek "Şu anda Kolombiya'da yaklaşık 2,5 milyon mülteci var Venezuela'dan, Türkiye'de de yaklaşık 5 milyon mülteci var. Biliyoruz ki, Ukrayna'daki bu kriz, yeni bir göç de yaratacak. Yani uluslararası toplumu çok daha etkili bir eyleme çağırmak gerekiyor ki, bu mültecilere kucak açılabilsin ve hayatlarını normalleştirebilsinler. Sanırım Türkiye ve Kolombiya olarak uluslararası toplumu eyleme geçmeye çağırmak için yüksek ahlaki kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

- "TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLE ÜRETİM SANAYİSİNDEKİ REKABET GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"



Kolombiyalı ve Türk hükümet, iş çevreleri arasında bir ilişki geliştirilebilmesi ve şirketlerin istihdam yaratabilmesi için yatırımların teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Ramirez, "Türk şirketlerinin özellikle üretim sanayisindeki rekabet gücünü biliyoruz. Kolombiya ve Türkiye olarak biz de tamamlayıcı bir şekilde davranabiliriz veya rakip olabiliriz. Fakat önemli olan burada kalıcı bir diyaloğu geliştirmek, ülkelerimizdeki iş insanları ve çevreleri arasında ki onlar yatırım fırsatlarını görebilsinler." ifadesini kullandı.

Ramirez, gıda güvenliği, özellikle endüstriyel ve işlenmiş ürünlerin imalatı konusunda Kolombiya'nın yatırım anlamında Türkiye'ye büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayarak "Gıda üretimi anlamında aslında büyük bir çeşitliliğe sahibiz. Bu anlamda Türkiye'den de ülkemize yatırım yapıldığını görmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'de askeri sanayi, metal, mekanik ve otomotiv sanayi gibi alanlarda çok fazla gelişmiş alanın bulunduğunu belirten Ramirez, çift taraflı anlaşmalar yapmanın ve Türkiye Kolombiya arasındaki bu üretimi artırmanın önemli olduğunu vurguladı.

Ramirez, Kolombiyalı bir kahve markasının yarın İstanbul'da şubelerinin açılacağını da duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu ile Kolombiya ve Türkiye ortak bir iş konseyi oluşturmak gerektiği konusunda da konuştuklarını aktardı.

- "TURİZM ALANI, TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DÜNYAYA BİR ŞEYLER ÖĞRETEBİLECEĞİ SEKTÖR"



Ramirez, Türkiye ile çevresel sürdürülebilirlik alanında da birlikte çalışma konusunda kararlı olduklarına değinerek "Ülkelerimiz 2030 yılını hedef alarak karbon emisyonlarını azaltmak konusunda kararlı." dedi.

Türkiye ile Kolombiya'nın eğitim alanındaki iş birliğinin çok olumlu olduğunu vurgulayan Ramirez, "Türkiye'ye gelen Kolombiyalı öğrenciler, Türk şirketleriyle iş geliştirmek için çok hevesli şekilde Kolombiya'ya döndü. Özellikle de turizm alanında. Turizm alanı, Türkiye'nin bütün dünyaya bir şeyler öğretebileceği bir sektör." değerlendirmesini yaptı.

Ramirez, Bakan Çavuşoğlu ile iki ülkenin akademik iş birliği konusunda da görüştüklerini belirterek bilimsel ve teknolojik alanlardaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Kolombiya'nın yolsuzlukla mücadele alanında çok yoğun çalışan bir ülke olduğunu kaydeden Ramirez, Türkiye'de de bu konuda önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Ramirez, Çavuşoğlu'nun 27 Nisan'da Kolombiya'ya yapacağı ziyaret konusunda oldukça heyecanlı olduklarını belirtti.

- "TİCARİ DENGENİN SAĞLAMASINI GÖZETMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Ramirez, Türkiye ve Kolombiya'nın ticaret hacminin artırılması için atılabilecek adımlara ilişkin bir soruya, "Ticaret hacminin artırılması, yasal çerçevenin özel sektördeki girişimcilerin kararlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesiyle mümkün olabilecek." yanıtını verdi.

Kolombiya'nın çeşitli altyapı yatırımlarının artacağını ve özellikle son 4 yılda 35 milyon dolar yatırım yaptığını belirten Ramirez, Türkiye'den şirketleri de madencilik, demir çelik sanayi, konut inşaatı, tarım gibi alanlarda yatırım yapmaları için ülkesine davet etti.

Ramirez, "Önemli olan şu; iki hükümet olarak bütün bunları teşvik edecek gerekli koşulları yaratmak konusunda bir görüş birliğine ve iş birliğine sahibiz. Özellikle de özel sektör ve hükümetlerimiz arasında." dedi.

Türkiye ve Kolombiya'nın karşılıklı ticaret oranının olması gerekenden düşük olduğunu belirten Ramirez, "İki ülke olarak ticari dengenin sağlamasını gözetmeye çalışıyoruz. Karşılıklı fırsatların bilinmesi çok önemli. Bu olduktan sonra hizmetlerin sunulmasını geliştirebileceğimizi, teknoloji ve lojistik anlamında ve diğer imalat sektörlerinde gelişmeler olabileceğini düşünüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz böylece artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde bankaların yatırımları ve ihracatı teşvik ettiğini belirten Ramirez, iki ülke arasında iş konseyinin oluşturulmasının da ticari ilişkilerin teşviki açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Ramirez, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kolombiya'ya ziyaretinde yanında iş insanlarını da getirmesini umduklarını söyledi.