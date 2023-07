Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Jabbarov ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.