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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 14:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bulunan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sayın Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldık. Sayın Mustafa, Türkiye'nin her platformda Filistin'in haklı davasına verdiği desteklerden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık ve savaş suçlarına karşı uluslararası platformlarda mücadele etmeye ve Filistin halkının onurlu direnişini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Filistin Başbakanı
  • Gazze ve Batı Şeria

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