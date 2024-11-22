Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bulunan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sayın Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldık. Sayın Mustafa, Türkiye'nin her platformda Filistin'in haklı davasına verdiği desteklerden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık ve savaş suçlarına karşı uluslararası platformlarda mücadele etmeye ve Filistin halkının onurlu direnişini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

