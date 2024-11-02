Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişte parayla alamadığımızı ihraç ediyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün savunma ve havacılık sanayisi ekim ayı ihracat rakamlarına yönelik paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı.



Açıklamasında, savunma sanayisinin güvenlik için olduğu kadar katma değeri yüksek ekonomik gelişim ve sosyal refah bakımından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçmişte paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi dünyanın dört bir yerine ihraç ediyoruz. Yüksek nitelikli istihdam imkanları oluşturuyoruz. Binin üzerinde projeyle savunma sanayinde büyük atılımlarımız devam ediyor. Buradan elde edilen yetkinlikler sivil endüstrilere de sirayet edecektir. Devrim niteliğinde bu dönüşüme liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."