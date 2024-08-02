Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail yönetimi küresel barışa bir tehdittir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Türkiye heyeti, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha'daki cenaze töreninin ardından, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'den ve farklı ülkelerden siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Yılmaz, Heniyye'nin ailesi başta olmak üzere Filistin halkı ile zulme ve adaletsizliğe karşı duran İslam dünyasına ve tüm insanlığa başsağlığı diledi.

Yılmaz, Heniyye'nin şehit edildiği menfur saldırının, direncini çok uzun zamandır sürdüren ve bugünlere taşıyan mazlum Filistin halkının gücünde, moralinde, maneviyatında en küçük bir zayıflamaya yol açmayacağına inandığını belirtti.

Heniyye'nin aynı zamanda siyasi bir kişilik olarak Gazze'de uzun süredir tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırım, insanlık ve savaş suçlarının sona ermesi, Gazze'ye ateşkesin gelmesi, insani yardımların ulaşması için müzakereler yaptığını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail yönetiminin siyasi kişilikleri, sivilleri hedef alan bu saldırganlığı aynı zamanda insanlığa ve barışa yapılmış bir saldırıdır. İsrail yönetimi bu eylemiyle barıştan yana olmadığını; kan dökmeye, katliamlara devam etme niyetini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Şehit İsmail Heniyye'ye ve Lübnan'da ve başka bölgelerde gördüğümüz saldırılara baktığımızda, İsrail yönetiminin Gazze'deki yangını bölgeye taşımak ve genişletmek istediğini gayet net bir şekilde görüyoruz. Bu tutumuyla İsrail yönetimi bölge barışına ve küresel barışa bir tehdit olduğunu; barıştan yana olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Buna karşı yapabileceğimiz en doğru şey barıştan, insanlıktan, adaletten yana olanların birliğidir, beraberliğidir, güç birliğidir ve zalimlere karşı daha fazla baskı uygulamanın yollarını, yöntemlerini aramaktır."

- "FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMAMIZI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Heniyye'nin şehadetinin, farklı görüşten ve siyasi anlayıştan Filistinlilerin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını dileyen Yılmaz, "İslam dünyasının daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmasına ve gücünü yansıtmasına vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın vicdanında bunun daha güçlü bir karşılık bularak erdemden, adaletten yana tüm insanlığın yaşadığımız bu katliamlara son vermek üzere daha fazla birlik ve baskı ortaya koymasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Yılmaz, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Türk milletinin başsağlığı dileklerini Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı makamını üstlenen Halid Meşal'e ve Heniyye'nin ailesine ilettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kendisi belki göremedi ama kendisinden sonrakilerin Filistin'in özgür, bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu görmelerini yürekten temenni ediyorum. Bu hedef için Türkiye Cumhuriyeti olarak mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı bütün gücümüzü, imkanlarımızı kullanarak sürdüreceğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü şekilde devam ettireceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, cenaze törenine ev sahipliği yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katarlı yetkililere de teşekkür etti.