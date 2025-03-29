Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kaos ortamı arayışında olanlar gençlerimizin geleceği ile oynuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, hangi parti ve görüşten olursa olsun gençlerin kendilerini meşru platformlarda ifade etmeleri ve demokratik siyaset yapmalarının kıymetli olduğunu belirtti.

AK Parti'nin gençlere siyasi temsil ve katılım kanallarını açan reformlar yapmış bir parti olduğunu vurgulayan Yılmaz, ekonomik ve sosyal politikalarda her zaman gençleri öncelikli görmüş olmaktan onur duyduklarını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde üniversite sayısından, yurt ve burs imkanlarına, parasız yükseköğretim sisteminden gençlik merkezlerine birçok adım atıldığını anımsatan Yılmaz, tüm bu süreçlerde katılımcı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi.

Özgüveni olan, milli değerleri sahiplenen, yenilikçi ve girişimci gençlerin, katma değeri yüksek ekonomi ve herkesi kapsayan kalkınma vizyonunun ana taşıyıcısı olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak, gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğiyle oynamaktadır. Şair Ahmed Arif'in sözleriyle, 'Bunlar, engerekler ve çıyanlardır; bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü.' Her kim gençlerimizi meşru olanın dışına, suça ve kamu düzenini bozmaya çağırıyorsa, gençlerin ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışıyordur. Aileler çocuklarına, gençler birbirlerine sahip çıktığı sürece, gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır."

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