Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC güçlü bir ülke olarak devam edecek

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri'ni ziyaret etti, tesise ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve soğuk hava deposunun inşa edileceği arazide incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Yılmaz, geçen haftalarda Üstel'i Ankara'da ağırladıklarını ve KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş Soğuk Depolama Kapasitesi'nin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlattı.

Yılmaz, KKTC'de üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, daha sonraki vadede 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşa edileceğini, narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Tesisin güneş enerjisinden istifade edecek şekilde inşa edileceğini dile getiren Yılmaz, ilk etapta projede hem yaş meyve hem de konsantre ürüne yönelik konsantre tesisin modernizasyonu ve kapasite artışının da öngörüldüğünü, Cypfruvex şirketinin bu vesileyle hem kapasitesini artıracağını hem de modernize olarak çok daha güçlü, etkili bir kurum haline geleceğini kaydetti.

Yılmaz, tesislerde daha önce üretimi mümkün olmayan tetra pak meyve suyu şişelemesine, bunun yanında katma değeri büyük ve mevcut sistemde atıl bir değer olan kurutulmuş tane üretimine başlanacağını, tamamı modern raf sistemiyle donatılmış soğuk ve donmuş muhafaza odalarının yapılacağını, bu muhafaza odalarının özel sektör tarafından da kullanılabileceğini, başta Güzelyurt olmak üzere tüm Kıbrıslı üreticilerin hizmetinde olacağını belirtti.

- "PLANLI TARIMI, PLANLI ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Soğuk hava muhafaza odaları marifetiyle yeni piyasalara değerinde yaş meyve satılabileceğini, böylece üreticinin de korunmuş olacağını anlatan Yılmaz, donmuş muhafaza odalarıyla konsantre ürün muhafaza kapasitesinin de arttırılacağını bildirdi.

Yılmaz, tarımın stratejik ve modasının hiçbir zaman geçmeyeceği bir sektör olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla tarım sektörünün altyapısını daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Planlı tarımı, planlı üretimi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede tespit ettiğimiz en büyük eksiklerden biri bu depolama eksikliği oldu ve şimdi işte bu eksiği tamamlamak üzere çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini özellikle bu projeye dahil ettik. Kendileri soğuk hava tesislerini hayata geçiren ve başarılı şekilde işleten bir altyapıya sahipler. Türkiye'de de bu lisanslı depoculuk konusunda gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptılar. Dolayısıyla o tecrübeyi şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değerlendirmiş oluyoruz."

Bu tesis dışında Güzelyurt Hastanesi inşaat alanını da inceleyeceklerini anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada da bütün çalışmalarımızı, planlamalarımızı bitirmiş durumdayız. Pazartesi günü de inşallah ihalesine çıkılacak. Uygulamanın da yine en hızlı şekilde yapılacağına inanıyorum. Sağlıktan enerjiye, ulaştırmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ve bunların altyapısına eğilmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz. Sulamadan bahsetti Sayın Başbakan. O da dev bir proje gerçekten. Biliyorsunuz denizin altından geçen bir boru hattıyla su taşımıştık ve içme suyu problemi aşağı yukarı bitti. Şimdi sulamalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da bir tarım master planı yapıyoruz birlikte. Bitki desenli, toprağın özelliğine, konumuna göre ortaya çıkaran planlı tarımın aslında altyapısını oluşturan çok güzel bir master plan çalışması da devam ediyor. Onunla birlikte sulama projelerimiz sürdürüyoruz."

- "GAZZE'DE YAŞANANLAR, FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR HEPİMİZ İÇİN İBRET NİTELİĞİNDE"

KKTC'de çiftçilere bu sene ilk defa arpa desteği sunduklarını hatırlatan Yılmaz, çiftçilerin maliyetlerini düşürmeleri, daha maliyet etkin bir şekilde üretim yapabilmeleri için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs'ın çözümsüzlüklerle, belirsizliklerle değil refahla, huzurla, ilerlemeyle anılmayı hak eden bir coğrafya, ülke, toplum olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu dönemde bölgemizde yaşanan gelişmelerin Doğu Akdeniz'de istikrarın önemini de bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Siyasi olarak da baktığımızda Gazze'de yaşananlar, Filistin'de yaşananlar hepimiz için ibret niteliğinde. Bu sene inşallah 50. yılını idrak edeceğimiz mutlu Barış Harekatı'nı bir kez daha hakikaten anlıyoruz, takdir ediyoruz. O Barış Harekatı olmasaydı, bugün Kıbrıs Türk'ü Filistinli kardeşlerimizin karşılaştığı akıbetle karşılaşabilirdi. Bugün çok farklı bir ortam olabilirdi bu adada. Dolayısıyla o Barış Harekatı'nı yapanları ve şehitlerimizi gazilerimizi, rahmetle, minnetle andığımı bir kez daha ifade etmek isterim."

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önümüzdeki dönem daha fazla teknolojiden, katma değerden, yapay zekadan, yeni uygulamalardan bahseden, kalkınmasını, gelişmesini çok daha ileri boyutlara taşıyan güçlü bir ülke olarak devam edecek." diyen Yılmaz, anavatan ve garantör devlet olarak Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğini, KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Başbakanı Üstel, programın ardından Güzelyurt Hastanesi inşaat alanını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Şehit Cengiz Topel Anıtı'nı ziyaret etti.

