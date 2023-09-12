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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

AA12 Eylül 2023 Salı 18:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti
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Şehitliğe çelenk koyan Yılmaz, saygı duruşunun ardından Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz deftere, "Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk Halkı'nın kutsal davası uğruna, canlarınızı korkusuzca feda ederek, mukaddes şehadet mertebesine eriştiniz. Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü'nün bağımsız olarak yaşayabilmesi için yaptığınız eşsiz fedakarlıklar asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla anılacaktır. Ruhlarınız şad olsun." yazdı.

Yılmaz, daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile şehitliğe karanfil bıraktı.

Şehitliğin ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, buradaki şeref defterini imzaladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin fotoğraf, yazı, harita ve eşyaların yer aldığı şeref salonu ve müzeyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra kışla bahçesine fidan dikti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • KKTC
  • Boğaz şehitliği

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