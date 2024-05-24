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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

DHA24 Mayıs 2024 Cuma 13:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunacak. KKTC temasları kapsamında yarın KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak. Yapım aşamasında olan tesis ve Güzelyurt Hastanesi hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunacak olan Yılmaz, 4 yıl önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aldığı kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kademeli olarak açılmaya başlanan 'Kapalı Maraş' bölgesini ziyaret edecek. Yılmaz, Gazimağusa'da da Kıbrıs Türk'ü vatandaşlarla buluşup KKTC ziyaretini tamamlayacak.

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