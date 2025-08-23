Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'ye her alanda destek vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul edildi.

Yılmaz, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın öncülüğünde Lefkoşa'da yapılan TEKNOFEST'in, KKTC'nin bilişim adası olması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Türk Telekom tarafından ülkenin kablolu internet altyapısının bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Yılmaz, uygulanan anlamsız ambargo ve izolasyonlara verilecek en güzel cevabın KKTC'yi bilişim adası yapmaktan geçtiğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Dünyayla her türlü bağları teknoloji yardımı ile geliştirmek gerekiyor. Yapay zeka çağına gidiyoruz. Dijital bir çağdayız, dolayısıyla artık dünyada eski sınırlar anlamını kaybetmiş durumda. Burada evinizde oturup Londra'daki bir şirkete iş yapmanız mümkün artık. Elektronik ticaretten tutun, başka teknolojilere varıncaya kadar bu konularda önemli mesafeler alıyoruz. KKTC'nin Telekom ile imzaladığı fiber altyapı protokolü çok önemli. KKTC'nin fiber altyapı projesini bir yıl gibi kısa sürede tamamlayacaklar. Bunun dijital dünyada KKTC'yi bilişim adası yapma vizyonumuza da büyük bir katkısı olacak."

- "TÜRKİYE İLE KKTC'NİN TARİHİ VE KADERİ BİR OLDUĞU GİBİ GELECEĞİ ORTAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sağlık alanında KKTC'nin standardının yükseltileceğini ifade ederek, sağlık turizminin de altyapısını oluşturarak bunu sosyal ekonomik refaha dönüştüreceklerini söyledi.

Türkiye olarak KKTC'ye her alanda destek vermeye devam edeceklerini ve siyasi istikrarın önemini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye ile KKTC'nin tarihi ve kaderi bir olduğu gibi geleceği ortaktır. Sizin ortaya koyduğunuz iki devletli vizyonu en güçlü şekilde destekliyoruz. KKTC'nin kalkınması ve sosyal refahının arttırılması yönündeki proje ve uygulamaları, Sayın Başbakan ile imzaladığımız İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması ile güçlü bir şekilde hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, uzun vadeli proje ve çalışmaların siyasi istikrara bağlı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Siyasi istikrarın olduğu ortamda uzun vadeli projeleri yapma imkanı oluyor. Siyasi istikrar olmayınca sürekli kesintiler, sürekli farklı anlayışlar olduğu zaman ister istemez kısa vadeli işler ön plana çıkıyor. Orta ve uzun vadeli işler ise gereği gibi yürümüyor. Son zamanlarda KKTC'de gerek hükümet gerekse şahsınızda oluşan siyasi istikrar ile Türkiye ile çok yakın çalışma anlayışı, bizim çalışma ve projelerimize de hız vermiş durumda. Bunların sonuçlarını gelecekte tüm toplumun daha iyi göreceğine yürekten inanıyorum."

Dünya ekonomisindeki sorunlara, jeopolitik ve bölgesel gerilimlere dikkati çeken Yılmaz, "İnanıyoruz ki kısa bir süre sonra orta ve uzun vadede çok farklı bir perspektif içinde toplumumuzu, iki ülkeyi de (Türkiye-KKTC) çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Yeter ki birliğimiz ve beraberliğimiz olsun. Kardeşliğimiz olsun. fitne ve fesada, dedikoduya prim vermeyelim. Birtakım manipülasyonlara, özellikle dışarıdan gelen manipülasyonlara prim vermeden birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirip yola devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

