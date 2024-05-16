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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Melanie Joly ile bir araya geldi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Melanie Joly ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Melanie Joly ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların ve çatışmaların barışçıl çözümü ve normalleşmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

NATO'da önemli bir müttefik olan Kanada ile ikili ilişkilerin geldiği nokta, savunma sanayisi sektöründeki işbirliğinin mevcut durumu ve potansiyel fırsat alanlarının ele alındığı görüşmede, Kanada ile yaklaşık 3 milyar dolar düzeyindeki ikili ticaret hacminin, hedeflenen 5 milyar dolar düzeyine çıkarılması için öne çıkan sektörler ve iş dünyasıyla eş güdüm halinde atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

  • Cevdet Yılmaz
  • Melanie Joly
  • Kanada Heyeti

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