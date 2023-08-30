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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Müreffeh bir Türkiye'yi inşa hedefiyle durmadan çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken 101 yıl önceki adanmışlık ve kararlılıkla daha da gelişmiş, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye'yi inşa ve ihya etme hedefiyle durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Müreffeh bir Türkiye'yi inşa hedefiyle durmadan çalışıyoruz
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Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihi sayısız zaferlerle dolu aziz milletin yeniden doğuşunu müjdeleyen, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Milletin 30 Ağustos 1922'de asırlarca içinde taşıdığı hür yaşama arzusu, azim ve inanmışlıkla vurulmak istenen prangaları söküp attığını, dünya tarihine yeni bir yön kazandırdığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu vatan kılmak uğruna ödenen bedeller, mazimizden aldığımız güç, milletimizin üstün cesaret ve feraset anlayışı bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken 101 yıl önceki adanmışlık ve kararlılıkla daha da gelişmiş, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye'yi inşa ve ihya etme hedefiyle durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.

İstiklal ve istikbalin yüzyılında ülkemizi önümüzdeki asrın lider ülkesi yapmak için 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedeflerimize hep birlikte azimle şevkle yürümeye devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları canı pahasına koruyan ve bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygıyla şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

  • cumhurbaşkanı yardımcısı
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