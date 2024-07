Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacaktır

Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Yılmaz mesajında, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Adası'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsün tarihe gömüldüğünün altını çizdi.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını ispat ettiğini dile getirerek, "Maruz bırakıldığı hukuk dışı ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre'de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada'da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini ele almasına dair çözüm vizyonuna tam destek verildiğini bir kez daha yineledi.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayacağını kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının lâyık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak için; tarımdan ulaştırmaya, enerjiden sağlığa her alanda kalkınmasını desteklemeye ve KKTC ile dayanışma içinde Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz."