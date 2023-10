Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye tarımda öncü ülkeler arasında yer alacak

EXPO 2023-Kahramanmaraş'ın açılış töreninde konuşan Yılmaz, yazar Rasim Özdenören'i rahmetle andığı söyledi.

Kahramanmaraş'ta EXPO-2023'ün açılışını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu anlatan Yılmaz, "Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanı'mızı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da Maraş'ı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Şiiri seven, şiir okumayı seven de Kahramanmaraş'ı sever zaten. Cumhurbaşkanı'mız da her zaman Kahramanmaraş'ın ve Kahramanmaraşlıların yanında." diye konuştu.

Yılmaz, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra vakit kaybetmeden afetten etkilenen şehirleri ayağa kaldırmaya odaklandıklarını belirtti.

EXPO'nun hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Böylesi felaketten kısa süre sonra EXPO gibi uluslararası organizasyonun yapılıyor olması, bölgedeki iyileşmenin ve bu toplumun, Kahramanmaraş'ın direncinin en güzel göstergesidir. Hem Türkiye'mizin hem Kahramanmaraş'ın çok iyi sınav verdiğinin en iyi göstergesi, bu büyük afetten 8 ay sonra uluslararası organizasyonu yapabilmemizdir. Depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hareketliliğe kavuşması için yerelde canla başla çalışan tüm kurumlarımıza özellikle belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimize çok teşekkür ediyorum.



Onikişubat Belediyesinin gayretiyle gerçekleşen EXPO organizasyonu o zor günlerden sonra Kahramanmaraş'ın eskisinden de daha güçlü şekilde ayağa kalkacağının en açık kanıtıdır. Küresel deneyim paylaşımına ve işbirliğine ilham vermenin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni ortaklıkları teşvik eden EXPO, gerçekleştiği bölgelere değer katan bir etkinliktir. Dünyanın eğitim, kültür ve tarih olimpiyatları olarak değerlendirebileceğimiz EXPO'lar ülkelerin birikimlerini daha yaşanabilir bir dünya için paylaştıkları güçlü bir platformdur."

- "ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRCİLİK İLKESİNİ BENİMSEMİŞ DURUMDAYIZ"



Organizasyonu eğitim ve farkındalık şöleni olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, EXPO'nun düzenlendiği bölgeye ciddi ekonomik katkıları olduğunu ifade etti.

EXPO'nun ülkelerden katılımcı alarak kardeşlik ve kültür bayramına dönüştüğünün altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onikişubat Belediye Başkanı'mız ve geçmişte de Devlet Planlama Teşkilatında birlikte görev yaptığımız Hanefi Mahçiçek ve tüm çalışma arkadaşlarını uluslararası alandaki bu azimli çalışmalardan dolayı kutluyorum. Üstelik merkezi idareden finansal destek almadan bunu başarmışlar. Maliye Bakanı'mız buna çok sevinir herhalde, çok alkışlar bunu. 'Darısı diğer belediyelerin başına.' derdi mutlaka. 'Doğa dostu şehir' temasının Kahramanmaraş'a ve ülkemize doğrusu çok yakıştığını düşünüyorum. Biz tüm yaratılmışları Yaradan'dan ötürü seven kainatın doğal hazinelerine sahip çıkan milletiz. Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle havaya, suya, toprağa özenle yaklaşan, ekosisteme büyük kıymet veren bir inanca mensubuz. İnsanlığın temelinin Rabb'imizin bize emanet ettiği doğada canlı veya cansız bütün varlıklarla birlikte uyum içinde hayat sürdürebilmek olduğuna inanıyoruz."

Politikalarını çevre, doğa ve iklim dostu şeklinde oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 21 yıldır hem merkezi hem de yerel yönetimlerle çevreye saygılı şehircilik ilkesini benimsemiş durumdayız. 81 ili millet bahçeleri ve yeşil koridorlarla kuşatırken bir yandan da orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer alıyoruz. Sayın Emine Erdoğan HHanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketiyle dünyaya örnek oluyor, atıkları geri dönüşümle kazanıyoruz. Endemik türlerimiz başta olmak üzere her türlü genetik materyalimizi tıbbi ve aromatik bitkilerimizle biyolojik zenginliğimizi kalkınmaya yansıtıyoruz."

EXPO 2023-Kahramanmaraş'ın açılış töreninde konuşan Yılmaz, bitkisel üretimde ülkenin 2022'de 128,6 milyon tona ulaştığını söyledi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bitkisel üretim değeri ise 2002-2021 döneminde 32 milyar lira seviyesinden 306,4 milyar lira seviyesine yükselmiştir. Sertifikalı tohum üretim miktarı 2022 yılında 1,36 milyon tonu aşmış durumdadır. Florasında 3 bin 500'den fazla bitki türü bulunan ülkemiz kesme çiçek iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide fidan yosun grubunda ihracat yapan bir ülke konumundadır. 12 ay boyunca süs bitkisi üretimi yapabilen ülkemizde, geçen yıl ihracatımız 145 milyon doları bulmuştur. Bu rakama sera alanlarımızın yüzde 91'inde sebze, yüzde 8'inde meyve, yüzde 1'inde süs bitkileri yetiştirerek ulaştıysak ülkemizin asıl potansiyelinin henüz harekete geçmediğini ifade edebiliriz. Bu seviyeyi yeterli görmüyoruz."

Doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması için enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi politikalarının öncelikli hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

Bu konuda çok daha güçlü adımlar atacaklarını aktaran Yılmaz, "Orta vadeli programımızda da tarıma ve tarımsal faaliyete özel vurgu yaptık. Tarım sektörü, modası hiçbir zaman geçmeyecek stratejik bir sektördür. Yaşadığımız jeopolitik gelişmeler, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, artan nüfus ve tüketim kalıpları bütün bunlar tarımın stratejik önemini daha üst noktalara çıkarmıştır. İnşallah ülkemiz bu anlamda dünyada öncü ülkeler arasında yer alacaktır." diye konuştu.

- "TARIM ÜRETİMİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Yılmaz, orta vadeli programda çeşitli tedbirlerle tarım üretimini destekleyeceklerini belirtti.

Doğal afetlere karşı korunmak, seraların doğru yer ve teknikle yapılmasını sağlayacaklarını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadeli programda çeşitli tedbirlerle tarım üretimini desteklemeye devam edeceğiz. Sera alanlarını verim ve kaliteyi arttırmak üzere rehabilite ederek modernleştireceğiz. Tarımsal üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. EXPO vesilesiyle Kahramanmaraş ve çevre illerdeki üreticilerimizi uluslararası işbirliklerini arttırmaya ve teknolojiden daha fazla yararlanmaya davet ediyoruz. Tarım sektörü geleneksel sektör olmanın yanı sıra teknolojinin en fazla tartışıldığı sektörlerden birisi. Tarım devriminden önce sanayi devrimi gerçekleşti."

Depremlerin gerçekleştiği bölgenin gıda arz güvenliğini sağlamada önemli bir alan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu 11 ilimiz, ülkemizin tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 15'i bu 11 ilimizde gerçekleştiriliyor. Tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 20'si deprem bölgemizde gerçekleştiriliyor. Deprem bölgesi tarımsal üretim açısından da bizim için stratejik bölge. Kentlerin yaralarının sarılması ne denli önemliyse kırsalın yaralarının sarılması için de tarım o denli önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet ve millet olarak yaraların hızla sarılması için çalıştıklarına işaret eden Yılmaz, bölgenin eskisinden daha iyi hale gelmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni konutların temellerini hızla attık, bir kısmında bitirme aşamasına geldik. Kahramanmaraş'ta 39 bin 121 konutun inşası şu anda devam ediyor. Aralık ayına kadar Kahramanmaraş'ta 8 bin 568 afet konutu ve 1769 köy evini teslim etmeyi planlıyoruz. Ondan sonra hızla bu teslim süreçleri devam edecek. Depremin izlerini hem bölgeden hem de ülkemizden silmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. EXPO'nun ev sahibi kente temel katkısı bu kapsamda yapılan yatırımların kalıcı olması ve sonrasında bölgeye hizmet etmesidir. EXPO sayesinde Kahramanmaraş'ta atıl durumda bulunan 789 bin metrekarelik arazi donatılar ve yaşam alanına dönüşmüştür."

Yılmaz, EXPO'nun bölge halkına da moral vereceğini belirtti.

Bölgedeki depremlere ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bölge artık enerjisini boşaltmış durumda ve zaman zaman belki belli şiddete artçı depremler yaşanıyor ama yüzyıllardır birikmiş bir enerji boşalmış durumda. Bir taraftan da en son deprem yönetmeliklerine göre sağlam yapılar tesis ediliyor. Önümüzdeki dönem bu bölge Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasında yerini alacak. Hem yaşam ortamı hem iş ortamı anlamında en sağlıklı bölgelerden biri olarak bütün vatandaşlarımız bu bölgemize davet ediyoruz."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de EXPO'nun hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ise deprem sürecinde Kahramanmaraş'ın yanında olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de hayata geçirilen projelerin kente katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Onikişubat Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.