Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı aynı zamanda birliğin yüzyılıdır

Yılmaz, Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası Kutlama Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Pir Ahi Evran Veli başta olmak üzere tüm ahi esnaf ve sanatkarlarını rahmetle anarak Ahilik Haftası'nın adeta bir esnaf bayramına dönüştüğüne işaret eden Yılmaz, her yıl düzenlenen bu etkinlikleri, özellikle Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarması açısından kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 13. yüzyılda Pir Ahi Evran Veli tarafından kurulan Ahilik teşkilatının, ticaret, zanaat ve mesleğin ahlak ve doğrulukla kurumsallaşmış hali olduğunu, Ahiliğin, Selçuklu döneminde Türk- İslam medeniyetlerini kaynaştıran bağ, Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır, İstiklal Harbi'nin arkasındaki özveri olduğunu söyledi.

"AHİ, HER ORTAMDA VE HER ÇAĞDA, DENGE VE DÜZENİ TUTTURANDIR"



Ahiliğin insanlığa sunulan bir yaşam nizamı olduğunu, özünde adalet, merhamet, ehliyet-liyakat, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için çok çalışma anlayışının bulunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ahi, birlik ve beraberlikten güç alır, haramdan sakınır. Çalışmayı ibadet sayar. Ahi, cefakar Anadolu kadınıdır. Eşine, kardeşine, babasına ve medeniyetimize omuz verir. Ahi gönülleri fetheder, vatanı canından, malından önce gelir. Esnafın piri Ahi Evran-ı Veli'nin ifadeleriyle 'Ahilik, bir insan bilimidir. Ahi, her şeyde, her ortamda ve her çağda, denge ve düzeni tutturandır. Ahi, dağıtan değil toparlayandır, yıkan değil yapandır.'

Ahi Evran, Ahilik değerlerinin 'her şeyde, her ortamda ve her çağda' geçerliliğini ifade ederek Ahiliğin özünün durum, zaman ve mekandan bağımsız olduğunu, ilkelerin evrenselliğini vurgulamıştır. Bugün de esnaf ve sanatkarlarımız, bu zamanın ahileri olarak günümüzün Gaziyan-i Rum'ları konumundadır. Ticaretin yalnızca kar etmek ve zenginlik edinmek olmadığını, helalinden kazanmanın, rızka bereket katmanın ve Allah'ın rızasına nail olmanın bir vesilesi olduğu bilinciyle çalışan esnafımızla gurur, onur duyuyoruz. Esnafımız kadim ahilik geleneğini yaşattığı sürece bugün değil her gün Ahilik bayramı, esnaf bayramı olacaktır."

"ESNAFIMIZI GELECEĞE YENİ KOŞULLAR İÇİNDE TAŞIMAYA KARARLIYIZ"



Esnaf ve zanaatkarları sadece ekonomik aktörler değil toplumsal birlik ve beraberliğin çimentosu olarak gördüğünü vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin gelişmesinin, büyümesinin, hedeflerine doğru adım adım yol almasının köklerinin esnaf çalışkanlığına ve ahlakına uzandığına dikkati çekti.

"Biz esnafımızı bu anlamda geleceğe mutlaka yeni koşullar içinde taşımaya kararlıyız." diyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde esnaf ve zanaatkarların bugünün şartlarında aktif olarak görevini icra etmesi için yapılan çalışmaları anımsattı.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Esnaf Ahilik Sandığı, Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi, sanayi siteleri için TOKİ imkanları, Kovid-19 döneminde sağlanan destekler gibi esnafın yanında olacak çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin, yani pek çoğu esnaf ve sanatkarlardan oluşan 850- 900 bin civarında insanımızın ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesini sağladık. 31 Ağustos tarihi itibariyle bu yıl içerisinde 132 milyar lira civarında kredi kullandırdık." ifadelerini kullandı.

"AHİLİKTEN ELDE ETTİĞİMİZ MİRASLA GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"



Orta Vadeli Programı da (OVP) esnaf ile istişare içinde ve ortak akılla hazırladıklarını belirten Yılmaz, programla afetin yaralarını sarmayı, enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı, büyüme ve istihdam artışını devam ettirmeyi ve kalıcı sosyal refahı güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, bütün bu politikaları güçlü bir sosyal irade, sosyal ve siyasal sahiplenme ve liderlikle başaracaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bu anlamda seslenmek istiyorum; hiçbir şekilde kısa vadeli işlere bakmamaları, çok çalışmaları lazım. Kestirmeden elde edilen hiçbir şeyin kıymeti yok ama çalışarak, ter dökerek, uğraşarak elde ettiğiniz her kazanım kalıcı kazanımdır. İnşallah çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Ahiliğin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yüzyılıdır. Hiçbirimiz, hiçbir siyasi parti, görüş ve kesim tek başına Türkiye Yüzyılı'nı inşa edemez. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Kırşehir'den aldığımız bu ruhla, ahilikten elde ettiğimiz mirasla geleceğe yürüyeceğiz inşallah."

Törende şed kuşanacak iş insanlarını da tebrik eden Yılmaz, gelecek nesillere örnek olmalarını diledi.

"AHİLER, BUGÜN DE MİLLETİMİZİN BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİĞİNİN TEMİNATIDIR"



Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Ahilik Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugün şed kuşananları kutlayan Erdoğan, onlara ustalıklarının bu ilk gününde başarılar temenni etti.

Ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran'ın, hem gönül dünyasını aydınlatan nasihatleri hem kaleme aldığı eserleri hem de örnek hayatıyla milletin, özellikle esnafın kutup yıldızlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Yaşadığımız coğrafyanın Müslüman Türk yurdu olmasına öncülük eden Ahiler, bugün de milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin teminatıdır. Tıpkı 8 asır olduğu gibi bugün de 'Ahi, dağıtan değil toparlayan, yıkan değil yapandır' düsturu bize rehberlik etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sınırsız tüketimin özendirildiği ve insanın giderek bencilleştiği bir çağda, Ahiliğin asırlardır paylaşmayı ve dayanışmayı öğütleyen ilkelerine daha sıkı sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Yüzyılların içinden süzülüp gelen bu kültürü ne kadar güçlü yaşatırsak, milli kimliğimizi o derece muhafaza etme imkanına kavuşuruz. Diğer türlü, ne pahasına olursa olsun tüketme peşinde koşan vahşi kapitalizmin toplumumuzu içeriden çökertmesinin önüne geçemeyiz. Ahilik geleneğinin, inşallah siz kardeşlerimin de samimi gayretleriyle, daha nice yıllar boyunca Türkiye'nin muhkem bir kalesi olarak mevcudiyetini sürdüreceğine inanıyorum. Türk ekonomisine ve milli kimliğimizin korunmasına yaptığınız katkılar için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ı ve sekiz asırdır bu topraklarda Ahilik geleneğini sürdüren tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bütün esnaf ve sanatkar kardeşlerime Rabbim'den kolaylıklar ve bereketli kazançlar niyaz ediyorum. Ticaret Bakanlığımıza ve bu anlamlı faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Yılmaz, şed kuşandırılan yılın Ahisi Ferhat Murat Baykalı, yılın kalfası Levent Çakmak ve yılın çırağı Emre Gülşen'e ödüllerini verdi.

Daha sonra Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Ahilik Hizmet ödülünü takdim eden Yılmaz'a, şed kuşandırıldı ve Ahilik Onur Ödülü verildi.

Türk Yıldızları'nın gösteri yaptığı törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü de konser verdi.