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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetimini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen, Eylül'de açıklanacak 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak tarım sektörünün stratejik öneminin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu bilinçle politika belgelerimizi oluşturuyor, sektör temsilcilerimiz ile diyalog içerisinde ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda politikalarımızı şekillendiriyoruz.

Bugünkü toplantımızda, katılımcı bir anlayışla hazırladığımız OVP sürecinde, tarım ve gıda sektöründe hem üretimi hem de verimliliği artırmak ve tarım sektörünü genç nüfus açısından daha cazip hale getirmek için sektör temsilcilerimizin fikirlerini aldık. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar ve yönetimine teşekkür ediyorum."

  • Cevdet Yılmaz
  • TZOB
  • Şemsi Bayraktar

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