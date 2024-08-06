İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,647
  • EURO
    36,8198
  • ALTIN
    2584.08
  • BIST100
    9881.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizi daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizi daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız.' ifadesini kullandı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 23:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizi daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Şimdi daha ileri hedeflerle yollarına devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi bir çok kritik projenin yanı sıra katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden, yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi'ni görüşerek karara bağlamıştır. Alınan bu tarihi kararın hayırlı olmasını diliyorum.

Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Savunma sanayi güvenliğimizin yanı sıra ithalatımızı azaltmakta, katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedeflerimize de hizmet etmektedir. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan ihracatta bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
  • Cevdet Yılmaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.