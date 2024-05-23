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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Yılmaz, görüşmede, Türkiye ile AB'nin ortak gelecek, değerler ve çıkarlara sahip olduğunu belirterek, genişleme sürecinin bir parçası olan Türkiye'nin AB ile pozitif bir gündem oluşturarak üyelik sürecini canlandırma, karşılıklı somut adımlarla ilerletme iradesine sahip olduğunu söyledi.

Dünya çapında kaotik bir dönemden geçildiğini ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle AB'de genişlemenin tekrar gündemde olduğunu belirten Yılmaz, genişleme kapsamında AB'nin diğer aday ülkeler için gösterdiği açık ve kararlı siyasi iradeyi, Türkiye için de eşit koşullarda ve ayrımcılık olmaksızın sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, 17-18 Nisan'da düzenlenen son AB zirvesi sonrası, Türkiye'nin, AB'den somut sonuçlar üreten diyaloğun ilerletilmesini beklediğini dile getirerek, "AB ile Türkiye arasında ticaretin artırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vizelerin kolaylaştırılması gibi öne çıkan alanlarda harekete geçmemiz ve daha pozitif somut bir gündem oluşturmamız önemlidir." dedi.

Gazze için ivedi biçimde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu konuda AB başta olmak üzere uluslararası kurumlardan daha yoğun çaba beklediklerini söyledi.

Varhelyi de Türkiye ile pozitif bir gündem oluşturmak istediklerini belirterek, bu pozitif gündem kapsamında ticaretin artırılması ve gümrük birliği konularının özellikle öne çıkan konular olduğunu kaydetti. Oliver Varhelyi, Gazze'de ivedi şekilde ateşkes yapılması ve yardımların kesintisiz olarak iletiminin sağlanması konusunda aynı fikirde olduklarını kaydetti.

Görüşmede, temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan döneminde ilişkilerin somut biçimde ilerlemesinin beklendiği de ifade edildi.

  • Oliver Varhelyi

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