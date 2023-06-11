Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize ve ülkemize hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Bingöl'e geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Yılmaz, ilk olarak Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti il binasına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada seçimlere ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Halkın seçimlerde bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan dediğini belirten Yılmaz, "Bu seçimlerde halkımız bir kez daha güven ve istikrar dedi. Halkımız bir kez daha güçlü, tecrübeli, dirayetli liderlik dedi. Halkımız bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan dedi. Karşımızda çok geniş bir cephe oluşturuldu. Hiç bir araya gelmeyeceği düşünülen partiler, kişiler, kesimler bir araya getirildi ama aziz milletimiz sandıklarda bu oluşumlara, bu yapay oluşumlara, bu suni oluşumlara en güzel cevabı demokratik olgunluk içinde verdi" diye konuştu.

"GÜÇLÜ, TECRÜBELİ, SAMİMİ, DİRAYETLİ BİR LİDERİMİZ VAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden hemen sonra kabineyi açıkladığını dile getiren Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız son 21 yılda ortaya koyduğu icraatla, yaptığı çalışmalarla halkımızın gönlünde taht kurmuş bir liderimizdir. Dünyayı da çok iyi okuyan, dünya siyasetini bilen liderdir. Ben hep şunun altını çiziyorum, liderler her zaman önemlidir ama fırtınalı zamanlarda dünyanın zor şartlarda geçtiği dönemlerde bir kat daha önemlidir. Dünyamızın, bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde güçlü, tecrübeli, samimi, dirayetli bir liderimiz var. Bunun için gerçekten çok şanslıyız. Değerli Cumhurbaşkanımız, seçimden hemen sonra hükümetini kurdu. Bu da çok önemle altı çizilmesi gereken bir noktadır. 90'lı yıllarda seçimlerden sonra koalisyon pazarlıkları olurdu. Bazen aylar süren müzakereler yapılırdı, paylaşımlar yapılırdı. Bakanlık isteyenler, kurum isteyenler, çeşitli konularda görüş ortaya koyanlar. Bakın yeni yönetim sistemimiz de bu seçimde halkımızın onayını almıştır ve farkını da bir kez daha göstermiştir" şeklinde konuştu.

"YENİ YÜZYILA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE MİLLETİMİZE, ÜLKEMİZE HİZMET EDECEĞİZ"



Türkiye'nin yüzüncü yılında hizmetlere aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi oluşmuş oldu. Seçim beyannamemizde hep Türkiye Yüzyılı kavramının altını çizmiştik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını geride bıraktık. 21'inci yüzyılın yükselen ülkeleri arasında ülkemiz en ön sıralarda yerini alacaktır. Ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla, altyapı yatırımlarıyla, teknolojik atılımlarıyla, kurumsal gelişmeleriyle yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize, ülkemize hizmet edeceğiz. Seçimden hemen sonra, dünyanın birçok yerinden mazlum milletlerin, dünyadaki mevcut şartlarda çok ciddi anlamda haksızlığa uğrayanların nasıl sevindiğini hep birlikte gördük. Bu seçimler sadece Türkiye'yi değil, dünyamızı, bölgemizi yakından ilgilendirmektedir ve çok şükür milletimiz, bu beklentileri, bu umudu boşa çıkarmamıştır. Bütün dünyada mazlumlarda bir sevinç oluşturmuştur. Biz de buna layık olmaya çalışacağız" dedi.

Ekonominin her zaman olduğu gibi birinci öncelikleri olacağının altını çizen Yılmaz, "Halkımızın refahını yükseltmek, son dönemlerde yaşanan pandemi nedeniyle diğer nedenlerden dolayı oluşan birtakım sorunları aşmak ve istikrar içinde büyümek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kabinedeki tüm arkadaşlarımızla birlikte uyum içinde çalışacağız. Bir taraftan da büyüyen ekonomimizin nimetlerinden tüm toplumu adalet içinde yararlandırma gayreti içinde olacağız. Bu çerçevede gelir dağılımını daha da iyileştirmek, geniş toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılamak, çalışanlarımız, emeklilerimizin gelirlerinin enflasyon karşısında erimemesi için tedbirleri almak. Bütün bunlar hükümetimizin gündemleri içinde yer alan konulardır. Siyasette güven esastır. Güvenin özü de şudur, söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı söyleyemeyeceksiniz. Son seçimlerde bir kez daha gördük ki altı dolu olmayan, plana programa dayanmayan sözlere halkımız itibar etmemiştir, yine güvenden yana tavrını ortaya koymuştur. Biz de bu anlayış içinde seçim beyannamemizde ne dediysek önümüzdeki dönemde planlı, programlı, takvimli bir şekilde bunları birer birer hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.