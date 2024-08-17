İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2024 Cumartesi / 12 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli görüşme
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclislerinin çeşitli sektör temsilcileriyle görüştü.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli görüşme
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayı içerisinde açıklanacak 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) güncelleme hazırlıkları kapsamında, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde, ATO Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclislerinin çeşitli sektör temsilcileriyle istişare için bir araya geldiklerini belirtti.

ATO yetkililerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü yakından ilgilendiren konuları, görüş ve önerilerini aldıklarını bildiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısına kavuşmasında ve sürdürülebilir büyümenin, üretimin ve istihdamın artırılmasında reel sektörümüzle ortak hareket etmeye önem veriyoruz. Bu anlayışla, ticaret ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimizin üretim, yatırım ve ihracatlarını artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı veren ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran'a, ATO yönetimine ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum."

  • Cevdet Yılmaz
  • ATO heyeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.