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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenski ve Sayın Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor' dedi.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performansın, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor. Türkiye, tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü, BM Zirvesi'nde tüm ülkelerden takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi."

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