Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Kıtlık rantını ortadan kaldırmak için helal olanı artırmalıyız

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Ziraat Katılım'ın iş birliğiyle organize edilen "Reel Sektör Perspektifinden Türkiye'nin Katılım Finans Stratejisi Buluşmaları"nın ikincisi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aşan, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu konulardan birinin katılım finans sistemi olduğunu söyledi.

Halihazırda katılım finans sistemini yüzde 8'e çıkardıklarını ve bunu yeterli bulmadıklarını ifade eden Aşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği seviyelere getirmek için Finans Ofisi olarak sektör paydaşlarıyla birlikte çalışmalara hızla devam ettiklerini dile getirdi.

Aşan, katılım finans sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması adına çalışma yürüttüklerini ve 84 eylem maddesini içeren Katılım Finans Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını anlatarak, "Türkiye'de finans problemi yok, insan kaynağı problemi var. Bu alana hizmet edebilecek profesyonel insan kaynağını yetiştirmemiz lazım. Bu alanı özellikle gençlere tanıtıyor olmamız lazım. Katılım Finans'ın mesajı nedir, ne söylemek istiyor, amacı nedir, bunların hepsini daha iyi anlatıyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Aşan, katılım finans alanında kanuni altyapı hazırlıklarında önemli mesafe kaydedildiğini aktardı.

Aşan, yeni kanunla birlikte katılım finansın banka adı altında anılmayacağını ve katılım finans kurumu olarak adlandırılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maalesef bugün, buna Türkiye, İslam ve diğer coğrafyalarda dahil helal kıt kaynaktır. Bugün helal olanı bulmak kıt olanı bulmak demek. Dolayısıyla helalin bir kıtlık oranı var. Gerçekten günümüz finansal sisteminde kıt olan helali, cımbızla arayıp buluyorsunuz. Harama bulaşmamak için de neredeyse seksek yaparak yürüyorsunuz, başka çareniz yok. Finans alanında da böyle bir zorunluluğumuz var. Gerçekten de finans alanında helal kıt. Finansal kaynağı helal tutarak büyütmek de çok zor. O yüzden de zaten halen bu alan diğer alanlara ve konvansiyonel sisteme göre biraz daha yüksek maliyetli. Bunu aşmanın yolu helal olanı artırarak, büyüterek kıtlık rantını ortadan kaldırmak."

Bu durumun birlikte çözülebileceğini anlatan Aşan, katılım finans sisteminin yol aldığını sözlerine ekledi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de geçmişte engellerle karşılaşan katılım finans sisteminin geliştiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde devam eden programa, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve dernek üyeleri katıldı.