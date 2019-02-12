Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz, milletinin yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa 'dur' demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı. Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi. Devletimiz, milletinin yanında olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.