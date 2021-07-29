Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gündem suikastlarını 7/24 yakından takip ediyoruz

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:02

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı" ve "Türk Konseyi Medya Koordinasyon Komitesi 1. Toplantısı"na video konferansla katıldı.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliğini, bütün alanlarda olduğu gibi, iletişim alanında da derinleştirmeye gayret gösteriyoruz.

Bu programın da bu yönde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün alanlarda olduğu gibi iletişim alanında da tüm insanlık için hakikat mücadelesinde ön safta yer almayı sürdürüyoruz.

Attığımız her adımda gerçeğe, hakikate hizmet etmek, bizim için esastır."

"Ülkemize, milletimize ve toplumsal hassasiyetlerimize yönelik gündem suikastlarını 7/24 yakından takip ediyor, mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

Amacımız hakikati yaşatmak, savunmak; yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmek"

"Ecem Güçlük adlı sahte hesaptan yapılan paylaşımlar 60 bine yakın kullanıcı tarafından, farklı platformlarda 35 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısına erişim sağladı.Bu rakamlar yalanın ulaştığı vahamet açısından son derece dikkat çekicidir"

"Türk dili konuşan ülkeler, dijital dünyadaki tehditlere karşı kurban değil, hakikati savunarak bu dünyadaki fırsatları kullanması ve bu alanı düzenlemesi gereken gerçek aktörlerdir."

"Ülkelerimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle dezenformasyonla ortak bir mücadele yürütmeliyiz. Bu hedefimizi ulusal ve uluslararası boyutta tahkim edecek plan ve projeleri hayata geçirmeliyiz."