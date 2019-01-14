Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur.

Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır.