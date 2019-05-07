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Başkan Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

Teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, 'Bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir.' değerlendirmesinde bulundu.

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Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
- "ÇÖZÜM SÜRECİ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
 
Bir gazetecinin "8 yıl aradan sonra Öcalan'ı, avukatlarının İmralı'da ziyaret etmesi muhalefet tarafından 'yeni bir çözüm süreci' olarak da yorumlandı." demesi üzerine Başkan Erdoğan, "Bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.
 
"8 yıl oldu mu?" diye soran ve "Avukatları öyle açıkladı." yanıtını alan Erdoğan, "Avukatları için öyle olabilir de avukatların dışındaki aile için? Daha geçenlerde kardeşini gönderdik. Biz müsaade ettik ona. Mehmet (Öcalan) gitti. Onu saymıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
 
ALTUN: ÖCALAN, SDG’YE DOĞRUDAN MESAJ VERDİ
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Yeni bir çözüm süreci yok. Öcalan'ın açıklamasına bakıp bu yorumu yapanlar yanılır. SDG'ye bakışımızda en ufak bir değişiklik yok. Öcalan, SDG’ye doğrudan mesaj verdi. Benim dikkatimi ilk aşamada bu çekti. Bizim "YPG ve SDG, PKK’nın uzantısıdır" söylemimizi teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

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