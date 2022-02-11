İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2022 Cuma / 10 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ''Odağımız 2023'' paylaşımı
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ''Odağımız 2023'' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, '2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak.' ifadesini kullandı.

AA11 Şubat 2022 Cuma 15:40 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 15:40
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğrafa yer verdi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Odağımız 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.