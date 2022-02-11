Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ''Odağımız 2023'' paylaşımı

AA 11 Şubat 2022 Cuma 15:40 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 15:40

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğrafa yer verdi.



Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Odağımız 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olsun."