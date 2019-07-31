Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
- AA
Eroğlu ile Abdulmehdi'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşmesi bekleniyor.
Eroğlu'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.
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