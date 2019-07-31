Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.